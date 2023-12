Riconoscimenti e titoli sportivi, i giovani atleti della Vittorino accolti in municipio

Incontro questa mattina in municipio tra il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, l’assessore allo Sport Mario Dadati e gli atleti della SocietĂ Canottieri Vittorino da Feltre – accompagnati dal consigliere Nicoletta Quattrini e dall’allenatore Paolo Michelotti – che hanno ottenuto, nel corso dell’anno, riconoscimenti e titoli sportivi, prendendo parte a gare e campionati di livello regionale e nazionale.

Ecco chi sono:

1) Gemma Ghinelli

Atleta d’interesse nazionale. Terzo posto in singolo senior under 23. Convocata al raduno pre mondiale under 23. Primo posto nella gara delle repubbliche marinare (equipaggio femminile). 1 medaglia d’argento ai campionati italiani universitari (quattro di coppia

2) Alicia Ghinelli

Terzo posto in singolo ai campionati italiani categoria “Esordiente”. Terzo posto in singolo ai campionati italiani di fondo categoria “Esordiente”.

3) Leonardo Ghioni

Studente Atleta d’alto livello. Nono posto ai campionati italiani societari in doppio cat. under 18. Settimo posto ai campionati italiani di fondo in due senza categoria junior (under 19). Si è qualificato due volte in singolo alla regate selettive di Piediluco.

4) Dario Guerra

Studente Atleta d’alto livello. Nono posto ai campionati italiani societari in doppio cat. under 18. Settimo posto ai campionati italiani di fondo in due senza categoria junior (under 19). Nono posto in quattro di coppia ai campionati italiani ragazzi (under 17).

5) Marco Tinelli

Dodicesimo posto ai campionati italiani societari in doppio cat under 18. Nono posto ai campionati italiani di fondo in due senza categoria junior (under 17). Nono posto in quattro di coppia ai campionati italiani ragazzi (under 17)

6) Matteo Sardi

Dodicesimo posto ai campionati italiani societari in doppio cat. under 18. Nono posto ai campionati italiani di fondo in due senza categoria junior (under 17). Nono posto in quattro di coppia ai campionati italiani ragazzi (under 17).

7) Giacomo Salvarani

Nono posto in quattro di coppia ai campionati italiani ragazzi (under 17).

8) Tommaso Guizzardi

Due medaglie d’argento al Festival dei Giovani (categorie under 14). Numerose medaglie nelle regate regionali.

9) Viola Ferrari

Finalista per l’Emilia Romagna al Trofeo CONI (under 14). Più numerose medaglie nelle regate regionali.