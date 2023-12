Superlega, nella tana di Taranto la Gas Sales Bluenergy non può abbassare la guardia

Mancano solo tre gare al giro di boa che decreterà gli accoppiamenti di coppa Italia e per la Gas Sales Bluengery, impegnata stasera a Taranto in uno dei due anticipi della nona giornata, è ancora tempo di andare a caccia di vittorie che possano schiudere le porte verso un abbinamento favorevole. Si gioca alle 20.30 (diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv) con Gioiella Prisma Taranto ancora all’asciutto di vittorie. Piacenza, dopo il rotondo successo con Verona, dovrà ancora fare a meno di Leal infortunato: al suo posto ci sarà Recine, tra i più in forma nel gruppo biancorosso. Probabile l’impiego di Yuri Romanò, definitivamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha stoppato un mese fa.

