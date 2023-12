Real Calepina-Piacenza 0-1, biancorossi in vantaggio con Bassanini- DIRETTA

È tornato in campo oggi pomeriggio il Piacenza, in trasferta sul campo di un Real Calepina in zona playout ma in un ottimo momento di forma. I biancorossi arrivano dalla vittoria contro la Castellanzese per 1-0 e vogliono proseguire nel percorso di imbattibilità iniziato con l’arrivo di Rossini in panchina (4 vittorie e 2 pareggi). Per il penultimo appuntamento del 2023, spazio a Corradi e Gerbaudo in mediana, Marquez al fianco di D’Agostino in attacco. Panchina per Recino e Andreoli, mentre il nuovo difensore Somma non è ancora disponibile.

Ecco gli aggiornamenti in diretta:

21’ pt – Doppia chance biancorossa con i tiri in porta di Marquez e Gerbaudo, sull’azione avviata dalla sponda di Iob: Pisoni costretto agli straordinari per evitare il raddoppio.

17’ pt – Storie tese fra Marquez e Piacentini dopo un tentativo dell’argentino su bel lancio di Corradi: ammonito l’attaccante del Piacenza.

6’ pt – Vantaggio del Piacenza con Bassanini! Il classe 2006 si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross tagliato di D’Agostino dalla destra e da pochi passi non perdona Pisoni per l’1-0 biancorosso.

5’ pt – Primo squillo dei padroni di casa: cross dalla sinistra di Sangiorgi per la testa di Piacentini, largo.

Le formazioni ufficiali

Real Calepina (3-5-2): Pisoni; Vallisa, Piacentini, Gardoni; Moscheo, Castelletto, Sangiorgi, Tosini, Ruffini; Zappa, Duda. All. Capelli. A disposizione: Barbieri, Valli, Vavassori, Mazzoleni, Gennaio, Costante, Zanotti, Viola, Quarena.

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Del Dotto, Artioli; Ndoye, Gerbaudo, Corradi, Bassanini; D’Agostino, Marquez. All. Rossini. A disposizione: Maianti, Santella, Tortelli, Andreoli, Reccino, Zini, Russo, Touré, Napoletano.