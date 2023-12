Dilettanti, la Virtus Piacenza vince la Coppa di Seconda. Oggi ultima giornata del 2023

Ultima domenica dell’anno per il calcio piacentino.

Ieri il prologo, con la finale della fase provinciale della Coppa di Seconda Categoria: sul neutro di Caorso, la Virtus Piacenza ha superato lo Ziano per 2-0, in gol Gervanotti e Carrara. Entrambe accedono comunque alla fase regionale.

In Eccellenza, l’Agazzanese cerca un successo scacciacrisi, mentre il Nibbiano mira al riscatto in terra bolognese.

In Promozione il Gotico affronta la Campagnola al “Levoni”; c’è poi il derby Sarmatese-Pontenurese. In Prima occhi soprattutto puntati su PontGazzola-Vigolo e Sannazzarese-Borgonovese.

In Terza il San Polo vuole sigillare il titolo d’inverno sul campo della Folgore.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Eccellenza

Bagnolese-Montecchio 1-0

Agazzanese-Colorno

Brescello Piccardo-La Pieve Nonantola

Zola Predosa-Nibbiano & Valtidone

Fabbrico-Salsomaggiore

Faro Coop-Virtus Castelfranco

Fidentina-Rolo Rolo

Real Formigine-Correggese

Terre Di Castelli-Cittadella Vis Modena

Promozione

Riese-Sammartinese 1-4

Carpaneto Chero-Boretto

Futura Fornovo Medesano-Alsenese

Gotico Garibaldina-Campagnola

Luzzara Calcio-Carignano

Polisportiva Il Cervo-Castellana Fontana

Real Sala Baganza-Felino

Sarmatese-Pontenurese

Noceto-Bobbiese

Prima categoria

San Secondo-Fidenza 0-1

Pontolliese Gazzola-Vigolo Marchese

Riverniviano-Sporting Fiorenzuola

Salicetese-Junior Drago

Sannazzarese-Borgonovese

Soragna 1921-Arquatese

Spes Borgotrebbia-Vigolzone

Zibello Polesine-Lugagnanese

Terza categoria

Podenzanese-Turris 1-0

Primogenita-S. Rocco Al Porto 1-4

Bivio Volante-Fulgor Fiorenzuola

Folgore-San Polo

Omi Academy-Gerbido

Polisportiva Samurai-Caorso

Travese-San Filippo Neri

VIRTUS PIACENZA-ZIANO 2-0 NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI