Gas Sales, alle 18 a Padova via al girone di ritorno: “Vietato abbassare la guardia”

Smaltita la scorpacciata post-natalizia che l’ha vista travolgere Modena per 3-0 al PalaPanini il giorno di Santo Stefano, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è pronta a tuffarsi nel girone di ritorno di Superlega. La squadra di Andrea Anastasi, che al giro di boa si è posizionata al terzo posto in classifica con 24 punti alle spalle di Perugia (a +1 sui biancorossi) e della capolista Trento (a quota 28 lunghezze), si prepara ad affrontare la trasferta di Padova – sfida in programma stasera alle 18.00 (diretta volleyballworld.tv) – con una buona dose di fiducia e tante certezze in più. In primis la consapevolezza di riuscire, al cospetto delle dirette concorrenti, ad imporre il proprio gioco, il proprio ritmo e la propria mentalità dall’inizio alla fine: impresa che, fino a martedì scorso, di fronte alle “grandi sorelle” del campionato era riuscita solo a tratti. Sotto, dunque, con Padova (battuta in casa all’andata con un secco 3-0), per aprire al meglio il girone di ritorno e fare un nuovo pieno di entusiasmo in vista del match di Coppa Italia contro Milano di mercoledì prossimo al PalabancaSport, gara secca che mette in palio l’accesso alla Final Four.

Al cospetto della squadra allenata da Jacopo Cuttini, Piacenza schiererà l’ormai consolidato sestetto che anche senza un bomber come Yoandy Leal – ai box dai primi di dicembre per un problema al polpaccio – è riuscito in queste settimane a mandare in campo un’ottima pallavolo: al posto del cubano brasiliano ci sarà, ormai titolare inamovibile, Francesco Recine, pronto a fare coppia con l’altro schiacciatore Ricardo Lucarelli. Brizard e Romanò comporranno la diagonale, Simon e Caneschi saranno i centrali con Scanferla nel ruolo di libero.

Ma attenzione: Padova, nona in graduatoria con dieci punti frutto di quattro vittorie e sette sconfitte, non ha alcuna intenzione – soprattutto di fronte al proprio pubblico – di recitare il ruolo di vittima sacrificale. Quella patavina, uscita sempre sconfitta dagli scontri con le “big”, è una formazione che non molla mai, allestita con il giusto mix di esperienza e gioventù. Tra gli elementi da tenere d’occhio spiccano l’esperto palleggiatore Falaschi, l’opposto ex Civitanova Gabi Garcia, lo schiacciatore Cardenas (l’anno scorso a Perugia) e il giovane martello Davide Gardini.

“La partita con Padova – queste le parole del centrale biancorosso Edoardo Caneschi – non è certamente da sottovalutare: affrontiamo una squadra che spesso ci ha messo in difficoltà, quindi l’errore più grande che potremmo fare è quello di guardare la classifica. Stiamo attraversando un buon momento, veniamo da una vittoria con Modena molto importante non solo per la classifica ma anche per consolidare sempre di più le nostre certezze. Sappiamo che ci attende un periodo molto difficile con tante partite ravvicinate e tutte importanti, per questo vogliamo aprire questo periodo nel migliore dei modi. A Padova dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo di gioco fin dall’inizio”.