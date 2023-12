La Gas Sales parte male, poi trova un super Recine e batte Padova in rimonta per 3-1

Dopo il travolgente 3-0 del PalaPanini (con tanto di terzo posto blindato), la Gas Sales Bluenergy Piacenza inghiotte Padova in quattro set, chiude con il sorriso un 2023 che verrà ricordato a lungo e inaugura nel migliore dei modi il proprio girone di ritorno. Un pieno di fiducia, dunque, in vista del match di mercoledì prossimo al PalabancaSport contro Milano, sfida da dentro o fuori con in palio il biglietto per la Final Four di Coppa Italia.

Perso ai vantaggi un primo set dove Padova si rende protagonista di un vero e proprio exploit, la Gas Sales reagisce con la mentalità da big, pareggiando i conti nel secondo parziale per poi dilagare nei restanti due periodi. A fare la differenza, ancora una volta, lo straordinario momento di forma dell’uomo del momento in casa biancorossa, quel Francesco Recine capace di indovinare traiettorie impossibili in attacco e di segnare la bellezza di 18 punti. A guidare la rimonta anche una straordinaria prova a muro da parte della coppia centrale composta da Simon e Caneschi, senza tralasciare la presenza fissa in seconda linea del “motorino” Scanferla e l’apporto offensivo di un Lucarelli che si risveglia strada facendo.

PALLAVOLO PADOVA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(26-24, 21-25, 19-25, 18-25)

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 24, Falaschi, Plak 6, Guzzo, Gabi Garcia 8, Cardenas 4, Zenger (L), Desmet 4, Porro 6, Crosato 4.

N.E.: Zoppellari, Truocchio, Taniguchi (L), Fusaro. All.: Cuttini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Recine 18, Gironi 1, Brizard 2, Lucarelli 14, Scanferla (L), Simon 12, Andringa, Romanò 11, Caneschi 12.

N.E.: Hoffer (L), Alonso, Ricci, Dias. All.: Anastasi.

Note: durata set 32’, 28’, 29’ e 26’ per un totale di un’ora e 55 minuti di gioco.

MVP: Francesco Recine.

Pallavolo Padova: battute sbagliate 18, ace 5, muri punto 8, errori in attacco 8, ricezione 46% (27% perfetta), attacco 41%.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 15, ace 9, muri punto 12, errori in attacco 9, ricezione 48% (26% perfetta), attacco 47%.