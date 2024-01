Manuel Zlatanov in Germania con la Nazionale U18. Il saluto del Papa agli Azzurrini

Nuove soddisfazioni per Manuel Zlatanov, schiacciatore classe 2008 della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il promettente martello biancorosso, che esattamente un mese fa ha esordito in Superlega (diventando così il più giovane giocatore a scendere in campo nella storia della massima serie italiana) è da ieri a Francoforte, in Germania, dove da oggi prenderà parte – insieme ai compagni della Nazionale azzurra Under 18 guidata da Monica Cresta – al torneo Wevza di categoria. In palio il pass per i prossimi Campionati Europei di categoria. La competizione terminerà domenica prossima. Sette le nazionali pronte a darsi battaglia sul teraflex tedesco: Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio e Olanda.

La Nazionale tricolore, inserita nella Pool A con Germania e Portogallo, farà il proprio esordio nel torneo oggi contro i lusitani. Nel girone B, invece, si sfideranno Francia, Spagna, Belgio e Olanda. Nel corso dell’ultimo collegiale tenutosi a Roma, la squadra di Monica Cresta, campione d’Europa Under 17 lo scorso luglio, ha sostenuto uno stage congiunto con la Bulgaria durante il quale le due formazioni hanno giocato tre match, vinti in tutte e tre le occasioni dall’Italia.

Infine, la Nazionale Under 18 domenica scorsa era in Piazza San Pietro a Roma per la recita dell’Angelus, durante il quale il Santo Padre Francesco Bergoglio – affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico – ha rivolto i suoi saluti agli “azzurrini”.