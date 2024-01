Il bettolese Eric Bergonzi è campione di braccio di ferro: “Tutto è iniziato per scherzo”

Anche Piacenza ha il suo protagonista di “Over the Top”. Niente a che vedere con il film del 1987 con protagonista Sylvester Stallone nei panni di un camionista alla ricerca di riscatto, ma un campione della disciplina del braccio di ferro come Eric Bergonzi, 32enne professore di educazione fisica e personal trainer originario di Bettola.

L’armwrestling è un vero e proprio sport e il piacentino si è reso protagonista nella Coppa Italia di Gardone Riviera, dove ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria esordienti (85-90 kg). Una soddisfazione inattesa: “Tutto è iniziato per scherzo con un torneo in palestra, poi in tre anni ho fatto grandi passi avanti con la squadra Spartaco di Parma. Ho imparato che non basta la forza, ma servono anche velocità e tecnica”.

Prossimo appuntamento a marzo con il Super Match, anche se il vero obiettivo resta, insieme ai piacentini che competono nelle gare ufficiali di braccio di ferro (Gabriele Alberici, Giulio Veneziani, Lorenzo Benito e Angelo Torretta) promuovere uno dei passatempi più antichi del mondo anche nella nostra provincia.