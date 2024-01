Dopo la delusione di coppa, la Gas Sales ritrova subito Milano in campionato

È già ora della rivincita per la Gas Sales che stasera, alle 18, ritorna in campo sempre contro l’Allianz Milano. Ancora da smaltire il dispiacere per l’uscita dalla Coppa Italia e non esiste ricetta migliore che rituffarsi nel campionato.

Dopo i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega, il PalabancaSport il campionato con l’anticipo della seconda giornata di ritorno. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata con l’Allianz Milano, sfida che si ripete a distanza di pochi giorni da quella valevole per la Coppa Italia e vinta dai milanesi.

L’obiettivo dei biancorossi è quello di consolidare il terzo posto in classifica e magari attaccare il secondo occupato da Perugia e distante una lunghezza. Ancora fuori Leal che sta recuperando dall’infortunio al polpaccio della gamba destra, mentre torna disponibile il secondo libero Nicolò Hoffer assente nella sfida di Coppa Italia. “Affrontiamo Milano dopo pochi giorni la sconfitta in Coppa Italia, una sconfitta pesante e che ha portato tanto rammarico – le parole di Francesco Recine -. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, lo ha dimostrato pochi giorni fa, credo che anche questa volta sarà una gara lunga, noi vogliamo continuare nel modo migliore la nostra corsa in campionato e faremo di tutto per vincere questa partita”.