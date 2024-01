Questa volta il tie break sorride alla Gas Sales: Milano battuta in rimonta 3-2

Guai a chiamarla rivincita, perché – senza usare mezzi termini – la partita da vincere era quella di mercoledì scorso. Ma per come si è materializzato (con lo stesso 3-2 con il quale l’Allianz aveva battuto tre giorni fa i biancorossi eliminandoli dalla Coppa Italia), il successo della Gas Sales Bluenergy su Milano centrato nel giorno della Befana rappresenta una maxi-iniezione di fiducia per la squadra di coach Anastasi, che dopo l’addio alla competizione che la vide trionfatrice l’anno scorso vivrà un mese di gennaio ad altissima intensità.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI