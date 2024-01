Il 2024 parte con il derby Gotico-Alsenese. In campo Eccellenza e Promozione

L’Epifania tutte le feste porta via, ma non c’è nulla da rammaricarsi perché ritorna il calcio che scalda i cuori. In campo dalle 14.30 le formazioni di Eccellenza e di Promozione al netto dei due anticipi di ieri tra Fidentina e Salsomaggiore e Noceto e Felino. In Eccellenza ripresa dei giochi sul campo amico per il Nibbiano&Valtidone, al cospetto del Rolo, mentre l’Agazzanese va a rendere visita al Terre di Castelli.

In Promozione si riparte in particolare con un doppio derby di grande interesse, a cominciare da quello di vertice, al “Levoni”, tra la capolista GoticoGaribaldina e la damigella Alsenese, nonché quello in programma al “Cuminetti” di Sarmato, tra la locale squadra di Caragnano ed una CastellanaFontana in gran spolvero.

ECCELLENZA

Fidentina – Salsomaggiore

Bagnolese – Colorno

BrescelloPiccardo – Montecchio

Fabbrico – Correggese

Faro Coop – Cittadella

Nibbiano&Valtidone – Rolo

Real Formigine – Pieve Nonantola

Terre di Castelli – Agazzanese

Zola Predosa – Castelfranco

PROMOZIONE

Noceto – Felino

CarpanetoChero – Carignano

Gotico Garibaldina – Alsenese

Luzzara – FornovoMedesano

IlCervo – Campagnola

Riese – Boretto

Sala Baganza – Pontenurese

Sammartinese – Bobbiese

Sarmatese – CastellanaFontana