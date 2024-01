Senza Gerbaudo e Baudouin, riparte la corsa del Piace. Al Garilli la Virtus Ciserano

Torna in campo oggi pomeriggio (ore 14.30) il Piacenza, che ospita la Virtus Ciserano al Garilli per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. I biancorossi vogliono confermarsi belli e vincenti come nei migliori momenti della gestione di Stefano Rossini, l’allenatore che in meno di due mesi è riuscito a dare anima e gioco ad una squadra che si era completamente persa, fra i grandi proclami estivi e i risultati deludenti della prima parte di stagione con Maccarone in panchina.

Senza gli acciaccati Gerbaudo (infiammazione ginocchio) e Baudouin (problema alla caviglia) e con Kernezo non al meglio al rientro dall’infortunio, Rossini dovrebbe puntare di nuovo sul 4-4-2. Tridente rinviato in nome della solidità e di un assetto ormai collaudato con Moro in porta; Iob e Artioli terzini, capitan Silva e uno fra Del Dotto e Somma al centro della difesa; gli under Ndoye e Bassanini sugli esterni con Corradi (favorito su Touré) e Andreoli in mezzo; D’Agostino con Marquez che dovrebbe partire dal 1′ per poi avviare la staffetta con Recino.