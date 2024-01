Basket, il weekend delle piacentine dalla A2 alla B. Sorride solo la Bakery

È stato un fine settimana con qualche luce e tante ombre per le piacentine della pallacanestro: in Serie A2 l’Assigeco Piacenza, in piene emergenza infortuni, è stata battuta 86-69 a Trieste, al termine di un match pesantemente condizionato dalle assenze di Bonacini e Querci, ai quali si è aggiunto poi a partita in corso l’infortunio di Gallo.

In Serie B, inizio 2024 da incubo per i Fiorenzuola Bees, che archiviano con una pesante sconfitta il girone d’andata. Dopo la grande vittoria nel derby contro la Bakery, la squadra valdardese è stata affondata da Treviglio per 87-62.

L’unica a sorridere è stata la Bakery Piacenza, che ha riscattato le recenti due sconfitte con il bel successo casalingo ai danni del fanalino di coda Caserta, sconfitto 92-85.