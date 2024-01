Villa Valle avversario ostico per un Piace che vuole continuare a risalire la china

Nella oasi di serenità biancorossa per un periodo di grandi soddisfazioni, fra striscia di imbattibilità aperta da più di due mesi e rimonta in classifica che ha portato a -4 dalle capolista Arconatese e Caldiero Terme, ecco una possibile trappola per il viaggio a gonfie vele del Piacenza Calcio. Il tranello dei bergamaschi del Villa Valle, formazione rinata nella gestione Sgrò e fra le più in forma (20 dei 29 punti complessivi raccolti nelle ultime 9) dell’intero campionato: “Sarà una partita difficile – ha spiegato ieri Rossini – contro una squadra tosta e cattiva, ma a cui non manca qualità. Sono in gran forma e in casa non subiscono gol addirittura da fine ottobre”. Fischio di inizio oggi alle 14.30.

In casa biancorossa si segnalano due assenze a centrocampo: Gerbaudo resta fuori per gli strascichi dell’infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare anche le sfide a Varesina e Ciserano; Andreoli invece ha subito un forte trauma al polpaccio sinistro dopo un contrasto in allenamento e nei prossimi giorni, grazie agli esami strumentali, si attendono novità sulla durata dello stop. Probabile chance dal 1′ quindi per Touré accanto a Corradi, atteso dal test, anche sul piano fisico, della quinta partita da titolare di fila.

Probabili formazioni

VILLA VALLE (4-3-1-2): Zorzi; Marocco, Priola, Paris, Giorgi; Martini, Mehic, Chiossi; Perrotti; Ferrario, Siani. Allenatore: Sgrò. A disposizione: Offredi, Coly, Guidelli, Moretto, Gualdi, Lancini, Mocchi, Varano, Hyka.

PIACENZA (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli; Kernezo, Touré, Corradi, Bassanini; D’Agostino, Marquez. Allenatore: Rossini. A disposizione: Maianti, Santella, Del Dotto, Napoletano, Russo, Calegari, Zini, Ndoye, Recino.

Arbitro: Aronne di Roma 1