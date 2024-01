Basket Serie B, dopo due sconfitte sfida alla capolista per la Bakery Piacenza

Al giro di boa del campionato di Serie B Nazionale, la Bakery Basket Piacenza ha messo nel proprio carniere otto vittorie e nove sconfitte, che le permettono di stare nel gruppone di metà classifica e a soli due punti dai playoff. Ma si è solo a metà del percorso, l’obiettivo di questa stagione va ancora tutto conquistato e dunque rimboccarsi le maniche e testa bassa sin dal prossimo impegno. Oggi, domenica 14 gennaio alle 18.00, la Bakery sarà di scena a Montecatini Terme per affrontare gli Herons, primi in classifica con 26 punti seppur in coabitazione con la Libertas Livorno.

“Venivamo da due sconfitte dure, quindi contro Caserta volevamo cominciare l’anno bene – dichiara Lucas Maglietti – e finire il girone d’andata nella maniera giusta. Ci siamo concentrati su di noi, e nella partita si è visto che abbiamo fatto le cose sulle quali ci siamo allenati. Il campionato è molto equilibrato e noi siamo focalizzati sul percorso che dobbiamo fare e sugli obiettivi da raggiungere. Proprio per questo affronteremo gli Herons Montecatini con la voglia di vincere la partita. Abbiamo a disposizione delle ottime armi nelle nostre caratteristiche, e tra l’altro sappiamo come vincere fuori casa visto che lo abbiamo già fatto diverse volte in questa stagione. Se vogliono vincere dovranno dimostrare sul campo di essere la prima in classifica”.