Gas Sales, il fanalino di coda Catania va “divorato”: oggi in campo alle 16.00

Con alle spalle il successo europeo su Ankara, la Gas Sales Bluenergy si rituffa in campionato affrontando Catania per la terza giornata di ritorno di Superlega. Quella di oggi alle 16.00 in terra siciliana al cospetto della Cenerentola del torneo – gara trasmessa in diretta su Volleyballworld.it e Radio Sound – è una sfida che i biancorossi dovranno “divorare” per consolidare la terza posizione in classifica e perché no, magari lanciare l’assalto al secondo posto (distante solo due lunghezze) occupato da Perugia, con gli umbri che oggi se la vedranno con Civitanova.

Ottenuta la qualificazione alla seconda fase di Champions con un turno d’anticipo in virtù del successo esterno di mercoledì sui turchi, i biancorossi non dovranno abbassare la guardia e anche sul campo della matricola catanese – fanalino di coda del campionato con soli 4 punti racimolati sin qui – sono chiamati alla vittoria, utile ad accumulare certezze in vista della porzione di stagione che conta di più.

Ancora una volta orfana di Leal (assente dai primi di dicembre per un problema al polpaccio), la squadra di Anastasi recupera il secondo libero Nicolò Hoffer, che – smaltita l’influenza dei giorni scorsi – è tornato in gruppo.

L’AVVERSARIO – A 58 anni dalla sua fondazione, Catania è sbarcata per la prima volta in Superlega dopo la conquista della promozione in A2 centrata la scorsa stagione. Ma nonostante il grande entusiasmo dovuto al doppio salto di categoria (che ha spinto la società siciliana a compiere investimenti importanti sul mercato) la stagione in corsa non ha, per il momento, portato in dote grandi risultati. L’unica vittoria sinora centrata da Catania è infatti datata 30 ottobre (3-1 su Cisterna, con i pontini che una settimana fa si sono poi presi la rivincita nel match di ritorno), con il penultimo posto occupato da Taranto che dista ben cinque lunghezze. La squadra ha già cambiato guida tecnica due volte: ora a guidare il gruppo è Giuseppe Bua, che fino a poche settimane fa sedeva in panchina come viceallenatore. Ma guai a sottovalutare i catanesi: punta di diamante è la diagonale ex-Vibo Orduna-Buchegger, cui si aggiungono i centrali Alessandro Tondo (ex biancorosso) e Nemanja Maulovic (miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/2021), gli schiacciatori Luka Basic (l’anno scorso a Piacenza) e Luigi Randazzo (tornato nella sua città dopo diverse stagioni trascorse nei top club di Superlega), oltre all’esperto libero Domenico Cavaccini. A rinforzare la squadra a fine novembre è arrivato lo schiacciatore Jacopo Massari, anch’egli ex Piacenza.