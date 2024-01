Michelotto-gol e Nibbiano secondo. Il Gotico ringrazia Raggi e ritrova la vetta

In Eccellenza, sbarca al secondo posto il Nibbiano&Valtidone che, sul campo di La Pieve, centra il blitz nonostante l’assenza dello squalificato Grasso: è di Michelotto la rete che proietta la squadra di mister Rastelli al fianco del Terre di Castelli, a -5 dalla battistrada Cittadella. Non va oltre lo 0-0 l’Agazzanese nel match interno con il Formigine: dodici le partite senza vittorie per i granata ora a +2 sulla zona playout.

In Promozione, il Gotico si riprende la vetta: dopo il successo nell’anticipo dell’Alsenese di Guarnieri, i biancorossi hanno piegato a domicilio l’ostico Carignano grazie alle reti di Pagani, Raggi (doppietta) e un’autorete. Un 4-2 che consente alla squadra di Achilli di mantenere il vantaggio di due punti sulla formazione valdardese. Vince anche la Bobbiese, quinto successo nelle ultime sei partite, grazie a Rossi su rigore e a Leo Bongiorni, giustizieri della Riese. Vola, grazie a Lamberti, il CarpanetoChero che, con il successo di misura sul campo di Felino, irrompe in zona playoff. Vittoria pesante anche per la Pontenurese che rimette nel mirino l’area spareggi: la doppietta decisiva la firma il solito Storchi e Luzzara ko. Pesante sconfitta in zona retrocessione per la Sarmatese, sconfitta per 4-0 sul campo di Medesano. Giornata nera anche per la CastFontana che, dopo tre vittorie di fila, cade ancora al Soressi dove la rete di Cantiello salva solo la bandiera valtidonese, i tre punti sono della Sammartinese.

Per concludere, in Prima Categoria, eliminazione dalla Coppa Emilia per la Spes Borgotrebbia, caduta fragorosamente al Puppo: la Casatese raggiunge i quarti di finale grazie a un eloquente 0-5.

ECCELLENZA

Cittadella-Bagnolese 3-0

Agazzanese-Real Formigine 0-0

Castelfranco-Brescello Piccardo 1-4

Colorno-Fabbrico 1-1

Correggese-Terre di Castelli 0-0

Montecchio-Fidentina 0-2

Pieve Nonantola-Nibbiano & Valtidone 0-1

Rolo-Zola Predosa 1-2

Salsomaggiore-Faro Coop 2-0

PROMOZIONE

Alsenese-Sala Baganza 2-0

Bobbiese-Riese 2-0

Boretto-Il Cervo 4-1

Campagnola-Noceto 2-1

Carignano-Gotico Garibaldina 2-4

Castellana Fontana-Sammartinese 1-2

Felino-CarpanetoChero 0-1

Fornovo Medesano-Sarmatese 4-0

Pontenurese-Luzzara 2-0

