Gas Sales, Lucarelli lascerà per il Giappone. Sfuma DeFalco, arriverà Maar

Sono giorni caldissimi in ottica volley-mercato. Le società di tutta Europa stanno già pianificando la prossima stagione e in questo senso il fattore tempo è fondamentale. In casa Gas Sales Bluenergy sembra ormai sicuro l’addio a fine stagione di Ricardo Lucarelli. Il martello brasiliano ha infatti ricevuto un’offerta irrinunciabile dal Giappone, motivo per il quale – dopo due annate a Piacenza – pare essere destinato ai saluti. Al suo posto la società si era già mossa per accaparrarsi l’americano Torey DeFalco, classe 1997 attualmente in forza all’Asseco Resovia (al momento terza nella massima serie polacca). Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa la notizia – riportata anche dalla Gazzetta dello Sport – che lo schiacciatore a stelle e strisce non arriverà a Piacenza. Pare infatti che anche in questo caso un club giapponese abbia “soffiato” alla Gas Sales il giocatore designato alla sostituzione di Lucarelli.

Il direttore generale biancorosso Hristo Zlatanov si sarebbe già mobilitato per “bloccare” subito un martello in vista del prossimo anno: stando ad alcune indiscrezioni (ma si parla ancora di ipotesi), la Gas Sales avrebbe pronto un contratto per Stephen Maar, potente schiacciatore canadese che difende i colori di Monza in Superlega.

Rimane il nodo da sciogliere relativo all’altro schiacciatore: nel caso la società non dovesse trovare un profilo all’altezza, potrebbe prendere quota l’idea di rinnovare il contratto a Yoandy Leal, che fino a pochi giorni fa era dato come sicuro partente a fine stagione (direzione Cina).