Il Piace in campo per continuare la scalata, occhio al tranello Folgore. Iob fuori

Rispetto all’andata è cambiato tutto. Il Piace uscì con le ossa rotte dal match contro la squadra del presidente Criscitiello. In quell’occasione Maccarone aveva mostrato i primi segnali di difficoltà, parlando della “miglior partita” del suo Piace, senza concentrarsi su una sconfitta che di fatto apriva la prima crisi.

Un girone dopo, gli scenari sono all’opposto: la Folgore Caratese è stata affidata allo specialista della Serie D, Carmine Parlato, per uscire dalla zona calda e inseguire una salvezza tranquilla; il Piacenza viaggia a ritmo altissimo da quando è arrivato Rossini in panchina (7 vittorie e 3 pareggi in 10 match) e finalmente ha azzerato il distacco dalla vetta, riportandosi a -2 dal Caldiero Terme.

Stasera vietato quindi cadere nel tranello della Folgore, Fischio di inizio alle 18 al Garilli. Rossini dovrà fare a meno di Gerbaudo (tempo di recupero stimato in 15 giorni) e Andreoli (a disposizione dalla prossima settimana). La novità è lo stop di Iob per un affaticamento al polpaccio destro, accusato proprio nell’ultima sfida.

Probabili formazioni

PIACENZA (4-4-2): Maianti; Napoletano, Silva, Somma, Artioli; Kernezo, Corradi, Touré, Bassanini; D’Agostino, Recino. Allenatore: Rossini. A disposizione: Galletti, Santella, Del Dotto, Baudouin, Russo, Ndoye, Zini, Calegari, Marquez.

FOLGORE CARATESE (4-2-3-1): Viscovo; Balamotis, Arpino, Marchi, Cavallini; Floridia, Esposito N; Rosa, Panatti, Scapuzzi; Barranco. Allenatore: Parlato. A disposizione: Macchi, Nicolini, Caporali, Bright, Santambrogio, Dugo, Esposito R, Corbo, Silano.

Arbitro: Striamo di Salerno