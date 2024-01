Padre e figlio alla Bud Spencer e Terence Hill, 2 trofei vinti con la Dune Buggy

Quando si parla di Dune Buggy la mente viaggia immediatamente in direzione Bud Spencer e Ternce Hill e alla pellicola classe 1977 “Altrimenti ci arrabbiamo” dove i protagonisti Ben e Kid, amici-nemici rivali nelle gare di rally, si contendono il particolare mezzo quattro ruote. A distanza di quasi cinquant’anni nel Piacentino un’altra coppia va alla ribalta per le imprese raggiunte a bordo di una Dune Buggy attrezzata per le corse sui percorsi sterrati della penisola. Come Bud Spencer e Ternce Hill dicevamo, ma sono padre e figlio piacentini con in comune la grande passione per i motori e per il brivido della velocità. In casa Poggioli ci sono ben due trofei nazionali nel campionato italiano autocross, il primo targato Roberto nel 2018 e il secondo vinto da papà Fausto a fine 2023. “Abbiamo iniziato a gareggiare seguendo il consiglio di un amico di famiglia” racconta Fausto Poggioli, campione in carica del trofeo Msp Italia Promosport 2023.

Solitamente sono i figli che seguono le orme del padre, ma in questo caso è stato proprio il contrario perché il primo a gareggiare, e vincere, nei campionati nazionali è stato Roberto. “Sono passati più di cinque anni dalla vittoria nella Utv 1 – spiega il giovane classe 1993 – poi dopo la pandemia, per vari motivi, non ho più partecipato alle tappe dei campionati”. Un peccato però far prendere la polvere alla Dune Buggy numero 62 e così è iniziata una sorta di competizione famigliare: “Ci abbiamo sempre scherzato su – continua Roberto – mi vantavo per il mio titolo, ma adesso non posso più farlo”. Impossibile però fermarsi al risultato di parità. “Devo dire che l’idea di sfidarci l’uno contro l’altro ci stuzzica, la voglia di sapere chi è il migliore c’è” confermato Poggioli junior. Quindi appuntamento all’anno prossimo: “Devo difendere il titolo e sarebbe bellissimo se a contendermelo fosse mio figlio” conclude papà Fausto.