Muscoli e dinamismo: la Bakery si rinforza con l’argentino Lisandro Rasio

La Bakery Basket Piacenza ha ingaggiato per il resto della stagione il lungo Lisandro Rasio. Argentino classe 1990, Rasio rappresenta un grande acquisto per la categoria dopo aver militato per gran parte della sua carriera nella Liga Nacional, il massimo campionato argentino. Nato e cresciuto cestisticamente a Zárate, non lontano dalla capitale Buenos Aires, esordisce a livello senior a 17 anni con lo Sportivo Escobar. Nel 2010 con il Sionista partecipa anche alla Liga de las America, competizione continentale per club delle Americhe. Successivamente gioca sempre in Argentina per Penarol, Bahia, Ferro, Atenas e Salta (miglior stagione in carriera con 18.5 punti, 12 rimbalzi e 2.3 assist di media), ma anche in Uruguay con Defensor e Hebraica y Macabi, in Cile con Leones de Quilpue e Ancud, in Venezuela con Panteras de Miranda e Brillantes, in Bolivia con il Club Atletico Nacional, per un totale di 22 casacche differenti.

In età per il draft Nba attira le sirene dei Brooklyn Nets che lo invitano a prendere parte ad un campus estivo, e nell’arco della sua carriera ha condiviso lo spogliatoio al Penarol insieme a Facundo Campazzo oltre che a giocare la Liga Sudamericana. Arriva per la prima volta in Italia nell’estate del 2021, aggregato alla formazione della Scaligera Verona militante in Serie A2. Poi è il colpo di mercato dell’ambiziosa Gema Montecatini per il campionato di Serie C Gold 2021/22, chiuso con 19.9 punti di media ed un season-high da 36. L’anno successivo gioca per Niarovik, nel campionato islandese, prima di far ritorno in Sudamerica dove ha chiuso il 2023 con la casacca dei brasiliani del Pinheiros, alle medie di 8.5 punti, 6.3 rimbalzi e 2.3 assist.

I due volti nuovi della Bakery Basket Piacenza, Rasio e Nicolò Bertocco, saranno presentati ufficialmente alla stampa nella giornata di domani.