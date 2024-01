Palabanca tutto esaurito per la sfida di domenica fra Gas Sales e Trento

PalabancaSport soldout per la sfida di domenica 21 gennaio alle 16.00 che vedrà scendere in campo la Gas Sales Bluenergy e la capolista Itas Trentino per la quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega. Domenica la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta solo per il ritiro dei biglietti già venduti, nessun altro tagliando sarà messo in vendita. Un segnale importante dell’aumento dell’attenzione attorno alla squadra. La sfida con Trento è da sempre particolarmente sentita, in questa stagione ancora di più visto che si affrontano la prima e la terza in classifica, che stanno facendo molto bene sia in Superlega sia in Champions League. Sarà l’occasione per ammirare due delle formazioni migliori a livello internazionale, non a caso appena entrate fra le magnifiche otto di Champions League, la massima competizione continentale.

CURIOSITÀ STATISTICHE – Sfida numero 21 quella in arrivo contro la formazione trentina, capolista del campionato e campione d’Italia in carica. Sono 20 i precedenti tra le due squadre in regular Sìseason, play off scudetto e Coppa Italia. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate ben otto volte tra regular season, play off scudetto e Coppa Italia. Il bilancio è di 14 successi per Trento, mentre in sei occasioni è stato il sestetto biancorosso a esultare. Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a Gara 2 dei Quarti di finale dei play off scudetto della stagione 2021-2022 quando la Gas Sales si impose al PalabancaSport al tie break (21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22) e la partita registrò 241 punti globali. Un’altra sola partita tra le due squadre si è chiusa al tie break: Gara 1 dei Quarti di finale dei play off scudetto della stagione 2020-2021. In questa stagione nella gara di andata si è imposta l’Itas Trentino per 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-18).