Basket Serie A2, trasferta in casa di Verona per l’Assigeco assetata di riscatto

Digerita la sconfitta contro la Fortitudo Bologna, l’Assigeco Basket Piacenza è pronta a volare pagina. Lo farà questa sera, sabato 20 gennaio, alle 20.30 in casa della Scaligera Verona.

“La nostra – spiega l’assistente allenatore Humberto Manzo – è una squadra molto giovane, ma abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti. Magari con un po’ di esperienza e lucidità in più le cose sarebbero andate diversamente, per cui qualche partita ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Da questo punto di vista stiamo crescendo, i ragazzi hanno tanta voglia di imparare e siamo in un momento importante della stagione. Dobbiamo fare il possibile per continuare questa crescita e in futuro queste situazioni saranno più favorevoli a noi”.

L’AVVERSARIO– La Scaligera Verona reduce dalla retrocessione in Serie A2 dopo un solo anno in massima categoria, ha scelto comunque di confermare coach Alessandro Ramagli, che per il terzo anno consecutivo guiderà la formazione gialloblù. Attualmente i veneti occupano il quinto posto in classifica nel girone Rosso un record di 12 vittorie e 7 sconfitte. Nel ruolo di playmaker titolare troviamo Lorenzo Penna, tornato in terra veneta dopo l’esperienza della scorsa stagione a Forlì, che va a condividere il backcourt con Gabe Devoe, al secondo anno in Italia dopo la clamorosa stagione 2021/2022 all’Assigeco conclusa a un passo dalla finale playoff. L’ala piccola titolare è Liam Udom, fratello minore di Mattia e al terzo anno alla Scaligera, mentre lo slot di ala grande è occupato dall’italo-statunitense Ethan Esposito, lungo molto versatile. Conclude lo starting five il newyorchese Kamari Murphy, l’anno scorso in Polonia. Dalla panchina nel settore esterni escono l’ex Trapani e Assigeco Federico Massone e Francesco Stefanelli, tiratore micidiale da oltre l’arco, oltre al classe 2001 Nemanja Gajic, anche lui un altro ex di serata. Nel settore lunghi troviamo il veterano Giulio Gazzotti, mentre Vittorio Bartoli non sarà della partita per un infortunio al menisco che l’ha costretto a un’operazione chirurgica.

Il match d’andata ha visto l’Assigeco trionfare con il punteggio di 75 – 72 al termine di una partita molto equilibrata decisa solamente sulla sirena da una clamorosa tripla di Lorenzo Querci.