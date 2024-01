Basket Serie B, in casa contro Cassino uno scontro diretto da non fallire per la Bakery

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Nazionale per la Bakery Basket Piacenza, che torna a giocare tra le mura amiche del PalaBakery contro la Virtus Cassino domenica 21 gennaio alle 18.00. Sarà un match delicato per i biancorossi, contro una diretta rivale per le posizioni tranquille della classifica. Non solo l’impegno e la posta in palio, coach Salvemini dovrà ripartire dalle buone cose viste a Montecatini nell’ultima gara di campionato, e provare ad inserire quanto prima il nuovo lungo. Con l’addio di Jure Besedic, infatti, Piacenza ha ingaggiato Lisandro Rasio, giocatore con caratteristiche differenti che saprà comunque portare il suo contributo alla causa biancorossa. Così come l’ha già dimostrato di poter fare Nicolò Bertocco, tra i migliori nella sua partita d’esordio domenica scorsa. Ogni allenamento rappresenta una lezione fondamentale per far integrare al meglio i due volti nuovi, considerando anche il fitto calendario che propone mercoledì 24 gennaio il turno infrasettimanale con la trasferta a Livorno contro la Pielle, e il successivo impegno casalingo di domenica 28 gennaio contro Avellino.