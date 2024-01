Gas Sales, il PalabancaSport ospita il big match con la capolista del Trento

Il big match contro i campioni d’Italia in programma oggi alle 16.00 in un PalabancaSport da tutto esaurito arriva nel momento di massima fiducia per la Gas Sales Bluenergy. La squadra di Anastasi ha appena intascato la qualificazione ai Quarti di finale di Champions (traguardo raggiunto rifilando due 3-0 consecutivi ad Ankara e Berlino), senza contare il filotto di quattro successi di fila centrati nel recente periodo in campionato. Così, con i muscoli “gonfi” e l’entusiasmo a mille, i biancorossi – terzi in classifica – sono pronti a scendere in campo contro Trento capolista di Superlega, per il big match più entusiasmante (gli altri sono Modena-Perugia e Civitanova-Milano) di questa quarta giornata di ritorno.

Con il roster finalmente al completo – non accadeva da quasi due mesi – grazie al definitivo rientro di Yoandy Leal, Piacenza ha tutte le intenzioni di consolidare le proprie certezze anche al cospetto di una big assoluta del campionato. Alla Gas Sales manca ancora un tassello ritenersi all’altezza delle “grandi sorelle”: la vittoria contro una diretta concorrente. Nel girone d’andata, quando è arrivato il momento di battere Trento, Perugia e Civitanova, la squadra piacentina – pur mettendo sotto, a tratti, gli avversari – si è squagliata sul più bello. A questo punto, trascorse diverse settimane e con un gioco sempre più rodato e definito (ma soprattutto una mentalità che sembra essere molto più solida rispetto a prima), Piacenza deve compiere il definitivo salto di qualità.

In questo senso, Trento rappresenta la “prova della maturità”. La squadra di coach Soli guida, come detto, la classifica di Superlega a quota 37 punti. Sin qui in campionato è inciampata una sola volta (con il 3-1 subito in casa di Modena il 10 dicembre), infilando 13 vittorie su 14 gare giocate. Sorretta da un’ottima ricezione, l’Itas eccelle nel fondamentale di attacco (con Michieletto, Lavia e Rychlicki cannonieri devastanti) e nella correlazione muro-difesa, con il totem Podrascanin e la new entry di quest’anno Kozamernik a dettare legge sottorete. Ma il vero cervello della squadra è Riccardo Sbertoli, palleggiatore dal tocco sopraffino che fa girare l’Itas come un orologio svizzero. Insomma, una squadra di assoluti campioni. Ma per sperare di battere i campioni d’Italia – anch’essi reduci dalla qualificazione ai Quarti di Champions nonostante la sconfitta al tie break con Resovia – i ragazzi di Anastasi dovranno sfoderare una prestazione maiuscola a servizio, fondamentale che vede Piacenza eccellere con ben 88 punti diretti dai nove metri sin qui in regular season (solo Modena ha fatto meglio), reggendo e ruggendo in seconda linea per consentire a Brizard di coinvolgere non solo i martelli e l’opposto, ma anche il reparto centrale con Simon in testa. Inoltre, la spinta di un PalabancaSport soldout in ogni ordine di posto darà una grossa mano a questa Gas Sales, vantaggio da sfruttare fino in fondo.

IL PROBABILE SESTETTO – Yoandy Leal, che è già tornato ad “assaggiare il campo mercoledì scorso nella trasferta di Berlino, troverà sicuramente spazio durante la gara odierna. Probabile che Anastasi lo butti nella mischia dal primo minuto, con Recine – sin qui eccellente nel sostituirlo – pronto a subentrargli in caso di necessità. Sicura la diagonale Brizard-Romanò, con Lucarelli inamovibile in posto 4. Simon e Caneschi saranno i centrali, libero Scanferla.

NOVITÀ PER IL PUBBLICO – Domani il “Podcast Contest” darà a tre persone del pubblico la possibilità di vincere un aperitivo di Campagna Amica Piacenza. Nel primo cambio set basterà inquadrare il QRcode che comparirà sui maxischermi oppure cliccare il link che si trova sulla pagina social della squadra, rispondere alle domande che riguardano i Podcast biancorossi che settimanalmente vengono pubblicati, inviare la e-mail e le tre persone che avranno risposto correttamente e più velocemente riceveranno il messaggio “hai vinto”.