Tripletta di un super Zini: il Piace attacca forte e domina per 4-1 sulla Casatese

È Zini-show allo “Stefano Borgonovo” di Giussano. Il Piacenza trova una vittoria pesante a domicilio della Casatese grazie alla tripletta dell’esterno, finalmente protagonista in un primo tempo dominato in lungo e in largo, e al timbro finale di Recino, subentrato a Marquez per firmare il definitivo 4-1 con l’undicesimo centro stagionale. Successo che non cambia le distanze in classifica, considerate le vittorie di Caldiero Terme, Arconatese e Varesina, ma che permette ai biancorossi di ritrovare i 3 punti dopo il pareggio infrasettimanale contro la Folgore Caratese. Prossimo impegno domenica 28 gennaio al Garilli contro il Caravaggio.

Avvio sprint

Nel silenzio delle porte chiuse di Giussano, campo alternativo rispetto a quello di Casatenovo occupato per la “giornata del ringraziamento” ma sprovvisto di settore ospiti e quindi inadatto per aprire al pubblico, il Piace parte fortissimo.

Zini prima sfrutta l’assist di D’Agostino dalla sinistra per colpire di testa il pallone dell’1-0 dopo appena 50″, poi raddoppia al sedicesimo con un’altra azione personale: sfila palla a Videkon e trova il sinistro all’angolino lontano.

Le grandi occasioni di D’Agostino e Bassanini aprono alla tripletta di Zini, per una squadra che gioca sul velluto: Corradi imbuca per il numero 11 che dalla solita posizione sul centrosinistra, triplica con un altro mancino spettacolare al 39′. Piacenza forse mai così convincente come nella prima frazione e che sfiora anche il 4-0 con D’Agostino (mancino sul palo a portiere battuto) e Bassanini (destro alto di nulla dopo dribbling in area).

Game over

La sfida è di fatto chiusa a inizio ripresa, ma il Piace continua ad attaccare e prima trova il palo con il tiro di Bassanini ben servito da Zini, poi Maffi respinge il tentativo di D’Agostino trovato dall’assist di Artioli.

La Casatese non si sente ancora sconfitta e riapre i conti con l’uomo più pericoloso, Stefanoni: sua la punizione dal limite che beffa Maianti sul primo palo, dopo che il portiere si era spostato dietro alla barriera. Da qui alla fine, l’unico brivido per i biancorossi è il colpo di testa di Mendola che poteva aprire altri discorsi sul 3-2. Invece il Piace tiene due reti di distanza e chiude ogni possibilità con il 4-1 del subentrato Recino, che sfugge fra le linee dopo una bella azione corale e colpisce a 10′ dalla fine per una grande vittoria.

Senza i tifosi piacentini (alcuni sono riusciti a evitare i posti di blocco della polizia locale per avvicinarci alla recinzione esterna, ma sono stati presto allontanati), al triplice fischio sono il presidente Polenghi e i suoi soci ad applaudire meritatamente la squadra. Per il prossimo impegno, da valutare la condizioni di Iob (rientrato in extremis), Bassanini e Touré, tutti usciti acciaccati.

Casatese-Piacenza 1-4

Casatese (4-3-3): Maffi; Scipione, Perego (42′ s.t. Astuti), Videkon (1′ s.t. Pirola), Comberiati; Losa (1′ s.t. Romano), Gulinelli, Cargiolli (1′ s.t. Mendola); Verga, Gomez, Stefanoni (22′ s.t. Strada). All. Commisso. A disposizione: Picarelli, Oppizzi, Saracino, Serra.

Piacenza (4-4-2): Maianti; Iob (35′ s.t. Napoletano), Silva, Somma, Artioli; Zini (21′ s.t. Kernezo), Corradi, Touré (42′ s.t. Ndoye), Bassanini (42′ s.t. Calegari); D’Agostino, Marquez (21′ s.t. Recino). All. Rossini. A disposizione: Galletti, Del Dotto, Berton, Baudouin.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Marcatori: 1′ p.t, 16′ p.t. e 39′ p.t. Zini (P); 18′ s.t. Stefanoni (C), 38′ s.t. Recino (P).

Note: partita a porte chiuse. Ammoniti: Marquez, Comberiati, Gomez. Tiri in porta: 5-8. Tiri fuori: 2-5. Angoli 3-4. Recupero 1′-4′.