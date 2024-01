Stasera torna Zona Calcio: ospiti Zini e Potop. Sandro Equo a Zona 100

La domenica di gloria delle squadre piacentine sarà protagonista questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Nel primo pomeriggio il Piacenza, trascinato da uno scatenato Andrea Zini, ha travolto a domicilio la Casatese, mantenendosi nelle zone alte del Girone B di Serie D. Poi in campo il Fiorenzuola, che ha espugnato lo stadio dell’Albinoleffe grazie alla doppietta dell’eterno Ceravolo, rilanciandosi nella lotta salvezza del Girone A di Serie C.

Ospiti allo Spazio Rotative, proprio l’attaccante biancorosso Zini e il difensore rossonero Simone Potop.

Ma ieri sono tornate in campo tutte le categorie del calcio dilettanti, ovviamente non mancheranno immagini, gol e commenti dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, Sandro Equo sarà l’ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai bomber piacentini che abbiano segnato almeno cento gol.

Appuntamento dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.