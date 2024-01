Gas Sales, anticipata a sabato 10 febbraio la gara al Palabanca con Monza

La gara di campionato valida per la settima giornata di ritorno di Superlega tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Mint Vero Volley Monza, inizialmente in programma domenica 11 febbraio al PalabancaSport, si giocherà sabato 10 febbraio con inizio alle 17.30.

I biancorossi di coach Anastasi, reduci da un tour de force non indifferente con ben quattro trasferte nel giro di 10 giorni tra Italia ed Europa, avranno a disposizione oltre una settimana di lavoro in palestra (pausa per la final four di coppa Italia), in attesa dell’impegno di campionato del 4 febbraio con Perugia.