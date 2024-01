La Tritium dell’ex De Paola riceve un Piace incerottato: inizio alle 14.30

Un Piacenza incerottato fa visita oggi alla Tritium (calcio di inizio 14.30) per continuare la caccia alla vetta. Mister Stefano Rossini deve ancora fare a meno di Gerbaudo, Andreoli e Bachini), quindi al centrocampo conferma forzata per la coppia Corradi e Touré. La difesa a quattro Iob-Silva-Somma-Artioli va verso la terza gara consecutiva, Bassanini non si tocca a sinistra, D’Agostino continuerà ad illuminare la trequarti. Potrebbero cambiare solo la punta (dentro Marquez per Recino nel solito gioco di alternanze) e l’esterno a destra: Kernezo è caricato dalla rete al Caravaggio e potrebbe spuntarla su Zini. Moro dovrebbe riprendere il proprio posto fra i pali dopo tre giornate di squalifica.

Doppio ex in panchina: Rossini nel 2022 fu esonerato dalla Tritium dopo appena sei partite, De Paola allenò il Piacenza in Serie D nel 2015.

Probabili formazioni

Tritium (4-3-3): Bassani; Rusconi, Bosia, Scietti, Campani; Confalonieri, Savino, Maspero; N’Diaye, Meneses, Caraffa. All. De Paola. Panchina: Lattisi, Selmi, Spinelli, Delle Donne, Lazzaro, Tulissi, Bertaglio, Ratti, Marrulli.

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli; Kernezo, Touré, Corradi, Bassanini; D’Agostino, Marquez. All. Rossini. Panchina: Maianti, Napoletano, Baudouin, Del Dotto, Calegari, Russo, Ndoye, Zini, Recino.

Arbitro: Amadei di Terni