Errore nei cambi, lo staff del Piace si dimette. Il dg Fiorani: “Situazione vergognosa”

Il clima si è fatto surreale al Garilli intorno al 35’ della ripresa della sfida al Desenzano. Non per il risultato di 0-1 degli ospiti con la rete di Alborghetti, poi trascinato fino al novantesimo. Ma perché anche fra i tifosi di tribuna e gradinata si è iniziata a spargere voce dell’errore sui cambi alla mezz’ora, che ha portato a lasciare in campo solo 3 giocatori “under”, quando invece il regolamento obbliga a schierarne sempre quattro.

I tifosi hanno iniziato a inveire verso la panchina occupata da Rossini, mentre da quel momento in poi non si è più visto in piedi nessun membro dello staff tecnico, seduto a quel punto in panchina. Anche i giocatori in campo hanno capito quanto accaduto e la partita si è di fatto conclusa lì, nonostante un paio di tentativi del Piace di pareggiare.

Dopo il fischio finale, alcuni tifosi biancorossi – una ventina – si sono confrontati con il direttore sportivo Sestu, il direttore tecnico De Vitis e il direttore generale Fiorani all’esterno del parcheggio dei dirigenti. Probabilmente per chiedere spiegazioni dopo l’errore sui cambi e la seconda sconfitta di fila.

Il dg Fiorani è stato poi l’unico a presentarsi in sala stampa: “Situazione vergognosa. La quasi totalità dello staff tecnico ha rassegnato le dimissioni. Apprezziamo la presa di posizione e la dirigenza sta valutando le prossime mosse. È una pagina bruttissima per il Piacenza e mi sento solo di chiedere scusa a chi ci segue, al di là delle singole colpe. Lo 0-3 a tavolino arriverà solo in caso di reclamo degli avversari, ma il danno è soprattutto di immagine e va oltre alla partita persa”.

Negli stessi minuti, in tribuna si svolgeva una sorta di Cda immediato dei soci per capire se prendere una decisione o meno su quanto accaduto, comunicazione che nel caso arriverà in serata. Al fischio finale, il presidente Marco Polenghi aveva provato ad essere diplomatico: “Non è una brutta figura, ma solo un errore che a questi livelli è già capitato e capiterà ancora, fra l’altro ininfluente per il risultato finale. Ora ci focalizziamo su questa sosta per tirare le fila e ritrovare energie. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma il campionato è ancora aperto e come abbiamo visto si possono recuperare tanti punti”.