È un Piacenza Baseball sempre più giovane quello che darà l’assalto alla Serie B

Si potrebbe presentare come la “carica dei giovani” la stagione 2024 del Piacenza Baseball. Nel campionato che scatterà il prossimo 21 aprile il club biancorosso lancia una scommessa riducendo di un bel po’ l’età media della prioria rosa che, come già anticipato, sarà guidata da Andrea D’Auria.

Un progetto importante che dà fiducia ai “prodotti” del settore giovanile. ” Un disegno unico – spiega il responsabile dell’area tecnica Aldin Macak – che si snoda su due fronti profondamente legati tra di loro. Mi riferisco alla squadra Under 18, che ripresentiamo a distanza di sette anni, e a quella di Serie B le cui ossature saranno sostanzialmente le stesse visto che almeno 5-6 giocatori disputeranno entrambi i campionati: quello giovanile al mercoledì e quello di B alla domenica. Sono comunque previsti un paio di innesti – assicura Macak – anche in questo caso prospetti molto giovani “.

Ovviamente continueranno a fornire il loro contributo alcuni “senatori” come i riconfermati Niccolò Loardi, Ezequiel Cufrè, Yamil Calderon, Paolo Contardi, Matteo Capra e Paolo Cetti il cui rientro, dopo diverse stagioni tribolate, sembra molto probabile.

Il lavoro era stato avviato già a settembre quando nel Memorial Fontana U23, ultimo appuntamento stagionale, il Piacenza si era presentato con una squadra molto più giovane rispetto ai limiti imposti dal regolamento, proprio in ossequio alla volontà di di sposare un progetto che privilegiasse l’inserimento in prima squadra dei giovani più meritevoli. Anche la preparazione invernale è stata impostata in maniera congiunta tra Under 18 e Serie B e continuerà così fino a marzo quando verrà affrontato un corposo numero di partite amichevoli che nel dettaglio verranno ufficializzate tra breve.

Nel frattempo, è atteso un importante arrivo che interesserà lo staff tecnico incaricato di portare avanti questo ambizioso e coraggioso progetto. Al manager D’Auria e ai coach Kelvin Monsalve e Marcello Rossi si aggiungerà da marzo un tecnico venezuelano incaricato di lavorare su tutti i fronti. Le pratiche burocratiche per il suo tesseramento sono in corso e presto ne verranno rese note le generalità. Un ulteriore segnale di come il Piacenza non voglia lasciare nulla di intentato nella realizzazione di questo suo nuovo corso.