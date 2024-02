I quarti di Champions per ripartire: Gas Sales Daiko in campo contro lo Jastrzebski

Se è vero che la Gas Sales ha sempre dato il meglio di sé quando si è ritrovata nel mezzo della tempesta, l’andata dei Quarti di finale di Champions in programma stasera, mercoledì 21 febbraio alle 20.30, arriva proprio al momento giusto. Le cinque sconfitte nelle ultime sei di campionato si sono fatte sentire eccome in termini di fiducia, gioco e serenità, tutti elementi che una formazione come Piacenza (farcita di campioni e “costruita – citando le parole del club – per arrivare in fondo ad ogni competizione”) deve necessariamente ritrovare al più presto. Non solo in ottica europea, ma anche e soprattutto in vista della volata scudetto al via ai primi di marzo. La sfida di stasera contro i campioni di Polonia dello Jastrzebski Wegiel, primo round di un doppio incrocio terminerà il 28 febbraio in terra polacca con il match di ritorno, deve essere letta come una sorta di spartiacque della stagione biancorossa, con due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) già sfumati con qualche rimpianto di troppo. Rimangono “solo” Champions e campionato, con Piacenza che – adesso per davvero – è chiamata a diventare la squadra che tutti si aspettano.

Ma se in Superlega soffiano venti di bufera, con l’ambiente piacentino travolto in questi giorni dai rumors che vorrebbero Anastasi in bilico e la dirigenza divisa da dissidi interni (entrambe voci prontamente smentite dalla presidente Elisabetta Curti), in Champions il cammino della Gas Sales Daiko – che ha chiuso al primo posto la fase a gironi con cinque vittorie e una sola sconfitta nella Pool C – ha sinora portato in dote soltanto certezze e soddisfazioni: Simon e compagni, campioni navigati che in carriera hanno vinto di tutto, faranno bene a rammentarle anche allo scoccare delle 20.30.

Ma al di là dei propri demoni interiori, Piacenza dovrà fare i conti con gli avversari: dal fortissimo regista Benjamin Toniutti all’altro francese Jean Patry, ex opposto di Milano, passando per uno degli attaccanti più forti d’Europa come Tomasz Fornal e il granitico centrale Norbert Huber (il quale, oltre ad essere un grandissimo tifoso della Lazio, vanta le migliori statistiche a muro del campionato polacco). Una squadra di stelle allenata dal guru della pallavolo moderna, l’argentino Marcelo Mendez, che ha nella correlazione muro-difesa e nell’azione in rigiocata le sue armi più temibili.

Per sperare di battere lo Jastrzebski – che stasera sarà supportato da un centinaio di tifosi caldissimi arrivati dalla Polonia – la Gas Sales Daiko dovrà giocare la gara perfetta. “Per vincere – aveva spiegato Andrea Anastasi ai microfoni di Telelibertà – dovremo giocare una pallavolo diversa da quella italiana, armandoci di intelligenza e soprattutto pazienza”.