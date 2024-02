Serie D, Piacenza in casa dell’Arconatese per un big match da non fallire

Non ci sono alternative alla vittoria. Troppo ghiotta l’occasione per il Piacenza che domani pomeriggio alle ore 14.30 recupererà la partita in casa dell’Arconatese. Un big match che in caso di tre punti proietterebbe i biancorossi a soli due punti dalla vetta della classifica. Torna D’Agostino dalla squalifica, che farà coppia in avanti con Recino, per il resto 4-4-2 confermato con Moro in porta, difesa con Iob, Silva, Somma e Artioli e a centrocampo Kernezo, Corradi, Andreoli e Ndoye.