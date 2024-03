Gas Sales Bluenergy, arriva Modena per l’ultimo turno; Anastasi verso il rinnovo

Undicesima giornata di ritorno ed ultima di Regular Season della SuperLega Credem Banca per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Oggi pomeriggio, alle 18.00, i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare la Valsa Group Modena nel derby della Via Emilia. Ultima giornata di regular season che deciderà la griglia dei Play off Scudetto. La gas Sales attualmente occupa il terzo posto in classifica minacciato dalla Lube Civitanova, distante tre lunghezze dai biancorossi; mentre Modena è già certa di chiudere all’ottavo posto e di incontrare nella post-season la capolista Trento.

Ai biancorossi basterà conquistare un punto per essere certi di chiudere la prima parte della stagione al terzo posto in classifica. Alla vigilia del match è arrivata la risposta perentoria della presidente Elisabetta Curti alle indiscrezioni riguardanti il possibile ritorno di Massimo Botti sulla panchina della Gas Sales. “Certo, io e Massimo ci siamo sentiti. Però è stato lui a chiamarmi e non all’indomani dell’eliminazione in Champions, bensì lo scorso 22 febbraio. Mi ha chiesto un consiglio su alcune faccende personali che nulla c’entrano con la pallavolo. Anche perché, in questo momento, siamo molto contenti dell’operato di Andrea Anastasi e la nostra intenzione, peraltro condivisa, sarebbe quella di proseguire insieme” le sue parole.

Il futuro è Anastasi per la presidente Curti – “Mi ha sorpreso e per certi aspetti anche infastidito che una telefonata privata abbia raggiunto tale eco – ha quindi specificato la numero uno del club –. Con Massimo abbiamo mantenuto ottimi rapporti, ma in questo momento riteniamo che Anastasi rimanga l’allenatore giusto per noi, anche in ottica futura. Con Botti abbiamo parlato di sue faccende personali e circa una settimana prima rispetto alla nostra uscita di scena dalla Champions. Quindi, non capisco proprio perché una tale ‘non notizia’ abbia toccato tali picchi di audience. Quando si parla di Piacenza si accendono sempre i riflettori, forse perché stiamo lavorando bene in questi anni e tutto ciò può dare fastidio a qualcuno”.