Ancora minaccia maltempo sul calcio, tre match al “Puppo”: ecco tutte le partite

Altra giornata di campionato minacciata dal maltempo, con diverse partite dirottate sui campi in sintetico, ma stavolta senza alcun rinvio d’ufficio; agli arbitri, anche per le gare di Seconda e Terza categoria, la decisione nel merito. Clamoroso (si fa per dire) al “Puppo”, teatro di ben tre partite a partire dal derby di Prima, in orario canonico (14.30), tra la relativamente tranquilla Spes di Soressi e la Sannazzarese di Di Donna, terza della classe in buon spolvero. A seguire (17.30) il derby del girone A di Seconda tra la Libertas di Monnet ed il San Lazzaro di Biolchi, coi canarini a caccia di un risultato prestigioso ed i bianconeri che mirano a spuntarla per rimanere nella carrozza delle pretendenti al titolo. All’ora di cena (19.30), poi, sempre al “Puppo” sarà la volta del confronto d’Eccellenza che opporrà il Nibbiano&Valtidone di mister Rastelli alla cenerentola Bagnolese.

In Promozione, da segnalare la variazione di indirizzi ed orari delle sfide interne di CastFontana e Sarmatese. La squadra di Dellagiovanna vuole ritrovare il successo sul sintetico del “Levoni” (ore 17) contro il pericolante Sala Baganza, mentre quella di Caragnano, benchè priva di bomber Squintani, deve fare di tutto per spuntarla nel confronto diretto in chiave salvezza col Carignano (sul sintetico di Ponte dell’Olio, ore 15,30). Il match clou è quello che si gioca a San Martino in Rio, dove sua maestà il GoticoGaribaldina se la vede con la realtà che da diverso tempo sta viaggiando con passo altrettanto spedito, ossia la Sammartinese di bomber Zogu, quarta del reame.

ECCELLENZA, GIRONE A

BrescelloPiccardo-Fidentina

Castelfranco-Agazzanese

Montecchio-Correggese

Nibbiano&Valtidone-Bagnolese

Pieve Nonantola-Fabbrico

Real Formigine-Cittadella

Rolo-Terre di Castelli

Salsomaggiore-Colorno

Zola Predosa-Faro Coop

PROMOZIONE

Bobbiese-Luzzara

Boretto-FornovoMedesano

Campagnola-Pontenurese

Felino-Alsenese

IlCervo-Noceto

Riese-CarpanetoChero

Sammartinese-Gotico Garibaldina

Sarmatese-Carignano dalle 15.30

CastellanaFontana-Sala Baganza dalle 17

PRIMA CATEGORIA

Arquatese-PontollieseGazzola

Borgonovese-Lugagnanese

Fidenza-Vigolo

RiverNiviano-Soragna

Spes-Sannazzarese

Sporting Fiorenzuola-Salicetese

Vigolzone-San Secondo

Zibello-Junior Drago

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

Gropparello-Pianellese

Pol.BF-BobbioPerino

San Corrado-Ziano

San Giuseppe-Podenzano

Vernasca-GossolengoPittolo

Virtus Piacenza-Rottofreno

Libertas-San Lazzaro dalle 17.30



SECONDA CATEGORIA, GIRONE B

Busseto-Campeginese

Fonta-Club70

Mezzani-Levante

Pro Villanova-Fontanellatese

ViaroleseSissa-Cadeo

Virtus Calerno-Gattatico

Virtus San Lorenzo-Corte Calcio

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Alseno

Folgore-Gerbido

Omi Academy-San Filippo Neri

Podenzanese-San Polo (sintetico Rubini Podenzano)

Pol.Samurai-Turris

Primogenita-Fulgor Fiorenzuola

Travese-San Rocco

Riposa Caorso