Rugby integrato: Brancaleoni pronti per una nuova sfida, contro Colorno e Cremona

Una squadra nata un po’ per gioco, un po’ per voglia di dimostrare che tutti possono essere bravi con la palla ovale. I Brancaleoni sono ormai una delle realtà più belle dei progetti di attività sociale dei Rugby Lyons, nata nel 2021 in collaborazione con Assofa con l’obiettivo di far praticare la disciplina della palla ovale a ragazzi portatori di handicap psichici e motori. È composta da undici giocatori che una volta alla settimana si trovano sul campo di allenamento di via Rigolli e lavorano su mischie e passaggi proprio come i campioni della prima squadra, sotto l’occhio vigile degli educatori Luca Petillo, Camilla Merli e Josè Chico. Un progetto che è stato potenziato negli anni grazie al sostegno avuto dal Ministero dello Sport con il bando “Sport di tutti – Inclusione” e che sta portando belle soddisfazioni ai Brancaleoni: qualche settimana fa hanno vinto il loro primo torneo a Pontedera e il loro prossimo impegno sarà proprio al “Beltrametti” di Piacenza nella mattinata del 13 aprile, dove giocheranno un triangolare con le squadre di rugby integrato di Colorno e Cremona facendo così da “antipasto” al match tra la prima squadra dei Lyons e il Colorno.

“Io li seguo da quattro anni – ha raccontato Petillo – da quando abbiamo iniziato il progetto, quest’anno è diventato tutto più professionale. Quando sono con loro è il momento più bello della settimana, è la mia ora di felicità settimanale perché è molto di più quello che danno loro a me di quello che io do a loro”.