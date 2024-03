Gas Sales, è tempo di gara 3 con Milano: chi vince ottiene il match ball per chiudere

Se non è una finale poco ci manca, con l’obiettivo di intascare il primo match point per chiudere la serie e volare al turno successivo.

Oggi alle 18 al PalaBancaSport la Gas Sales Bluenergy proverà a mettere la freccia nel braccio di ferro contro Allianz Milano nella sin qui equilibratissima serie dei quarti di finale playoff scudetto.

Dopo aver perso in casa al tie break gara 1, Piacenza ha gonfiato il petto all’Allianz Cloud, vincendo in rimonta per 3-1 il secondo round e riportando la serie in parità. La squadra di coach Andrea Anastasi è ora chiamata a far rispettare per la prima volta il fattore campo, confermando i netti miglioramenti sul piano del gioco e della mentalità compiuti nella sfida precedente.

Il resto del programma – Emiliani e meneghini aprono le danze, mentre domani il calendario dei quarti di finale prevede gli altri tre incontri: alle 17.00 l’Itas Trentino, reduce dal 3-1 interno sulla Lube nella semifinale di andata di Champions League, cerca il successo che varrebbe il pass diretto per le semifinali, anche se Modena è pronta a vendere cara la pelle in trasferta. Alle 18.00 le telecamere di Rai Sport fanno visita all’Eurosuole Forum per il confronto da dentro o fuori tra Civitanova (che ha perso i primi due faccia a faccia della serie) e Monza, determinata a centrare un altro blitz nelle Marche per volare in semifinale. Alla stessa ora, Perugia è impegnata tra le mura amiche e vuole infliggere il “colpo di grazia” a Verona, che per restare in lizza deve ripetere l’impresa del girone di ritorno della regular season, quando espugnò il PalaBarton al tie break. Le formazioni che saranno eliminate da questi quarti di finale affronteranno ad aprile i playoff per il 5° posto con in palio un biglietto per la Challenge Cup, terza competizione europea per club.