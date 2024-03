Via al 26esimo Memorial De Benedetti: debutto positivo per il Piacenza Baseball

Esordio in scioltezza per il Piacenza Baseball all’inaugurazione della 26esima edizione del torneo “Città di Piacenza – XXIII Memorial De Benedetti”. I biancorossi hanno superato gli svizzeri Losanna Indians con il punteggio di 23-8. Domattina, 24 marzo, alle 11 gli elvetici torneranno in campo per affrontare il Brescia mentre nel pomeriggio – alle 15,30 – il Piacenza sfiderà il Brescia in quella che con ogni probabilità rappresenterà la finale del triangolare.