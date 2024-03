Baseball, Piacenza batte Brescia e trionfa al memorial De Benedetti

Il Piacenza scrive per la sesta volta il suo nome nell’albo d’oro del Memorial G. De Benedetti. Il successo al termine di una finale palpitante, decisa solo all’ultima battuta dell’ultimo inning. Dopo il largo successo piacentino di sabato sugli svizzeri del Losanna, il triangolare è proseguito domenica con in mattinata l’altrettanto agevole vittoria del Brescia sempre sugli elvetici (15-2). Tutto secondo pronostico quindi con l’annunciata finale tra i padroni di casa ed i lombardi. Finale molto combattuta che si è conclusa con il successo del Piacenza per 14-13, a conferma dei progressi compiuti dalla squadra biancorossa in vista del prossimo campionato. Sabato pomeriggio, al De Benedetti, nuovo test pre season contro gli OLd Rags Lodi.