Campioni di padel in campo a Piacenza: da giovedì si apre il torneo “Lpr Open”

Il montepremi è allettante: 15mila euro. Le adesioni non mancano: 24 coppie provenienti soprattutto da Italia, Spagna e Argentina. Così, a partire da questo giovedì (28 marzo) Piacenza ospiterà un importante torneo maschile di padel: la competizione “Lpr Open”, in collaborazione con la Fitp, nel centro Lpr Stadium in via Gorra. Tra i nomi che spiccano, ecco Denis Tomas Perino, Riccardo Sinicropi, Germán Tamame e non solo: professionisti legati ai circuiti di World Padel Tour, Ultimate Padel Tour e A1 Padel. Le semifinali sono previste sabato mattina dalle 10, poi la finalissima sabato pomeriggio alle 16 circa. L’ingresso è gratuito.

Per gli appassionati l’occasione è ghiotta. Nel Piacentino i padelisti sono sempre in aumento: i numeri del centro Lpr Stadium lo dimostrano, con 4mila ingressi al mese su nove campi (di cui due scoperti), 140 iscritti all’accademia (45 giovani under 18) e oltre venti classi aderenti ai progetti scolastici.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: