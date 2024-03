Gas Sales-Milano, atto finale: chi vince stasera vola in semifinale scudetto

Gas Sales Bluenergy-Allianz Milano, atto finale. Dopo aver sprecato domenica scorsa un importantissimo match point che le avrebbe consentito di archiviare i quarti di finale e volare direttamente al turno successivo, la squadra di Andrea Anastasi scenderà in campo stasera alle 20.30 al PalabancaSport per affrontare in gara 5 la compagine meneghina, che dopo essere andata sotto 2-1 nella serie è riuscita – con il successo casalingo al tie break di tre giorni fa – a ristabilire la parità.

UN BIGLIETTO PER L’EUROPA CHE CONTA

Tra vittorie al fotofinish e altrettante sconfitte all’ultimo respiro (ben tre incroci su quattro sono terminati al quinto set), Simon e compagni sono approdati al momento decisivo della stagione. Stasera, infatti, si decide il futuro di Piacenza. Gli scenari sono due: qualificazione alle semifinali scudetto e di conseguenza alle prossime Coppe europee (Champions League o Cev Cup), oppure lo spettro del “gironcino” per il quinto posto che assegna un biglietto per la Challenge Cup, ultima competizione europea per importanza: di certo, non l’epilogo migliore per un club che – ad inizio stagione – aveva apertamente dichiarato di puntare altissimo.

ULTIMA CHIAMATA PER L’OBIETTIVO SCUDETTO

Le “raccomandazioni” sono le stesse da mesi e ripeterle è un mantra già trito e ritrito: fondamentale sarà approcciare a questa sfida con l’idea di affrontare una finale, evitando gli ormai arcinoti cali di mentalità e di gioco che domenica scorsa – con i biancorossi avanti per 2 set a 0 – hanno permesso ai ragazzi allenati da coach Piazza di rimontare, portando il discorso al tie break per poi firmare il controsorpasso. Piacenza deve crederci, ma per volare in semifinale (dove l’avversario sarà Perugia, da affrontare domenica prossima) dovrà sfoderare la sua miglior versione. Lo scudetto è l’ultimo trofeo ancora in palio in questa stagione ormai prossima al tramonto e dopo aver mancato la tanto prospettata finale in ben tre competizioni (Supercoppa, Coppa Italia e Champions) la Gas Sales non ha altra scelta se non quella di arrivare fino in fondo nella lotta per il titolo italiano: mancare anche questo appuntamento equivarrebbe, senza troppi giri di parole, ad un fallimento.

GAS SALES, È IL MOMENTO DI DIVENTARE GRANDE

Tecnicamente parlando, Gas Sales e Milano (sono i numeri a dirlo) si equivalgono alla perfezione. Il gioco milanese da una parte, basato su una difesa di ferro e una capacità sovrumana nella rigiocata sfruttando la solidità del muro, i grandi numeri individuali dei campioni biancorossi dall’altra. La sensazione, anche se sarebbe più corretto definirla una certezza, è che sia Piacenza a poter decidere del proprio futuro. È arrivato il momento di capire se l’eterna incompiuta di questa stagione sarà davvero in grado di spiccare il volo, trovando – da qui in poi – tutto ciò che le è mancato dall’avvio dell’annata sportiva ad oggi: continuità e certezze.