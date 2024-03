L’Assigeco ospita la Fortitudo e vede i playoff, Serpilli: “Vogliamo il tris di vittorie”

A caccia del tris. Stasera alle 20.45 al PalabancaSport l’Assigeco insegue la terza vittoria consecutiva nella fase a orologio (settima giornata) sfidando la Fortitudo Agrigento. Per la squadra di coach Salieri, nel mirino due punti molto pesanti nella corsa verso i play off. Nell’ultimo turno, Piacenza ha sfoggiato una grande prestazione collettiva sbancando Rieti nonostante le assenze di Querci e Miller (stagione finita per l’americano). Tra i protagonisti del successo in terra laziale, Michele Serpilli, decisivo con 20 punti e 6 rimbalzi.

La parole di Michele Serpilli

“Domenica – racconta Serpilli – è stata una grande soddisfazione andare a Rieti e fare la partita che abbiamo fatto: sapevamo delle difficoltà del momento, con le assenze di Miller e Querci, ma siamo stati bravi a lottare e offrire una prova di grande valore. Siamo molto contenti e ciò ci dà grande fiducia per la fase conclusiva della fase a orologio, un periodo molto tosto dato che tutte le nostre dirette rivali alla fase finale stanno vincendo sempre”.

Ora sotto con Agrigento. “Viene da una sconfitta dolorosa contro Chiusi che per loro avrebbe significato molto in termini di classifica, quindi saranno vogliosi di rivalsa. Naturalmente noi non ci facciamo intimidire da niente: è una partita che dobbiamo portare a casa assolutamente, dove dovremo essere solidi come lo siamo stati a Rieti facendo le cose che sappiamo fare”.