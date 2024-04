Volley, Gas Sales contro Cisterna, coach Anastasi: “L’obiettivo è l’Europa”

Dopo l’esclusione dai quarti di finale playoff, per la Gas Sales Bluenergy non resta che puntare al prossimo step. Stasera, mercoledì 3 marzo, alle 20.30 ripartirà nel girone a sei squadre per la conquista del quinto posto contro Cisterna, proprio in casa pontina.

Le due squadre, nelle due gare disputate durante il campionato della stagione regolare appena terminata, hanno collezionato una vittoria ciascuna davanti al pubblico amico. Si tratta, dunque, di una sfida da non sottovalutare. Nona della classe durante la stagione regolare, la formazione laziale è di recente arrivata quarta ad un torneo giocato a Dubai e vinto da Modena.

In palio c’è l’europa

“Se guardiamo il nome delle squadre in lizza, questo play off per il quinto posto si presenta come un torneo prestigioso – spiega coach Andrea Anastasi – ci confronteremo con squadre che, come noi, hanno l’obiettivo di partecipare a una coppa internazionale nella prossima stagione. Affronteremo ogni sfida per onorare la competizione e per rispetto nei confronti della nostra società e del nostro pubblico”.

Play off quinto posto

Le sei formazioni (oltre a Piacenza e Cisterna, anche Civitanova, Verona, Modena e Padova) disputeranno un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. La Gas Sales Bluenergy giocherà tre gare al PalabancaSport e due in trasferta. Infine, le 4 migliori squadre disputano semifinali e finale in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo.

Ma in palio non c’è solo il quinto posto nella tabella finale di Superlega, bensì anche l’Europa. Alla vincitrice del torneo, verrà quindi assegnato il pass per la Challenge Cup o, se ripescata, in Cev Volley Cup per la prossima stagione.