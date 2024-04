Domenica tutte convocate a Piacenza: l’iniziativa per il football americano in rosa

Domenica 14 aprile partirà ufficialmente a Piacenza il progetto “Back in the Game”, fortemente voluto dalla Iaafl (International amateur american football league), con un obiettivo ben preciso: far “rinascere” il football femminile in Italia, che manca ormai all’appello da circa tre anni.

Negli anni, infatti, le ragazze del football americano italiano hanno visto ridursi – stagione dopo stagione – il numero delle franchigie nelle competizioni ufficiali, passando da cinque a quattro squadre, fino a sparire completamente.

il programma

La Iaafl con il progetto “Back in the Game” ha stilato un calendario ricco di incontri, fissando tutta una serie di appuntamenti dove riunire le ragazze.

Nello specifico, Piacenza farà gli onori di casa domenica 14 aprile alle 12.00, al centro sportivo Mazzoni in via dell’Agricoltura 61, accogliendo chiunque fosse interessata anche solo a provare l’esperienza del football americano.