“Sport hability”, il progetto per l’inserimento dei disabili nelle società sportive

“Sport hability. Un’emozione da vivere”, è il progetto promosso dall’Ausl di Piacenza, dedicato alle persone con disabilità per facilitare il loro inserimento nelle società sportive, consentendogli di partecipare ad attività fisiche non agonistiche.

GLI STEP DEL PROGETTO

I vari passaggi del progetto prevedono innanzitutto una fase di segnalazione e valutazione: le persone con disabilità vengono segnalate all’indirizzo [email protected], attraverso un modulo compilato dal medico di famiglia o dall’operatore che ha in carico la persona. Il gruppo di lavoro multidisciplinare valuta le richieste. In collaborazione con il Comitato italiano paralimpico (CIP), si individua la società sportiva più adatta in base alle abilità, preferenze individuali, tipo di disabilità, ausili specifici e possibilità di spostamento.

DALLA VALUTAZIONE ALLE PROVE

Si passa quindi all’accompagnamento alle prove: le persone interessate vengono accompagnate a una o più prove di attività sportiva. Se necessario, sono affiancate da un fisioterapista o altro operatore sanitario. Successivamente, vengono inserite nella società sportiva scelta.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO SPORT HABILITY

Il percorso di Sport hability è incentrato sulla promozione dell’inclusione, ossia promuovere l’attività sportiva inclusiva sul territorio. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche. Da segnalare anche il ruolo del Comitato italiano paralimpico: il Comitato può attivare o riconoscere altre società che ancora non offrono sport per disabili, soprattutto nelle realtà territoriali in cui non ce ne sono disponibili. Infine, le valutazioni periodiche: in base alla complessità del caso e alla disponibilità, un’équipe multidisciplinare composta da medici dello sport, fisiatra, fisioterapista, valuta tenendo conto di abilità, desideri. Queste valutazioni sono garantite il secondo lunedì di ogni mese, negli ambulatori della Medicina dello sport a piazzale Milano a Piacenza.

GLI ATLETI INSERITI

Dall’inizio del progetto, iniziato sul finire del 2022, gli atleti valutati dall’Ausl di Piacenza sono stati 45; 23 nel 2023, 9 finora nel 2024, a cui se ne aggiungeranno altri 3 a breve.