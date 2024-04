Baseball: l’ultima amichevole va al Senago (3-2) ma dal Piacenza buoni segnali

L’ultima partita di pre-season sorride al Senago ma il Piacenza lancia ugualmente buoni segnali in vista della prima di campionato contro l’Ares Milano. Di fronte ad un avversario di serie A i biancorossi non sono tirati indietro, giocando alla pari e per giunta sulla “lunga” distanza di dodici innings. Con un pò più di efficacia in attacco si sarebbe anche potuto ribaltare il punteggio ma di questi tempi ci si può accontentare della buona prova dei lanciatori e di tutta la linea difensiva.

Soddisfatto l’allenatore Andrea D’Auria: ” La squadra mi ha mostrato quello che mi aspettavo o per meglio dire auspicavo. Contro un Senago al completo abbiamo assottigliato la differenza di categoria, giocando alla pari senza pause nonostante si stia stati in campo per ben dodici inning. Una maratona dalla quale siamo usciti più consapevoli delle nostre possibilità in vista del duro campionato che ci attende. La differenza l’hanno fatta alcuni episodi – rassicura D’Auria – e si tratta di dettagli che vanno accettati vista la giovane età della mia squadra e la solidità ed esperienza dell’avversario che avevamo di fronte”. Insomma in casa biancorossa non ci esalta ma piuttosto si ragiona con senso di responsabilità in vista di un campionato le cui reali gerarchie usciranno allo scoperto solo dopo la prima manciata di partite.

SENAGO 0-0-0-1-0-0-1-0-0-0-1-0 3 PIACENZA 0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0 2

Formazione: Hernandez 2b,Calderon ed/1b, Cetti ec (Contardi ed). Loardi dh/lan, D’Auria 1b (Carsana ec), Marelli ss, Albasi es (Gerardi), Torelli ric (Carrasco 3b), Pancini 3b/ric. Lanciatori: Cufrè, Lovattini, Loardi, Sanna.