Tennis serie C, la Vittorino vince ancora: Tc Tricolore battuta 6-0

Seconda vittoria consecutiva per la Vittorino da Feltre nel campionato maschile di tennis Serie C.

Una vittoria netta e ineccepibile (6-0 il risultato finale a domicilio del TC Tricolore di Reggio Emilia), che porta la squadra biancorossa al comando della classifica in coabitazione con lo Sporting Club Parma.

Due vittorie, entrambe per 6-0, e un pareggio conquistato in trasferta nella prima giornata proprio contro la formazione ducale: questo il ruolino di marcia della Vittorino che le consente attualmente di lasciarsi gli avversari alle spalle grazie ai cinque punti finora racimolati, gli stessi conquistati dallo Sporting Club Parma.

LA GARA

Partita praticamente senza storia quella andata in scena ieri a domicilio del TC Tricolore: 6-0 il risultato finale che evidenzia ancora una volta non solo l’ottimo impianto di gioco della squadra, ma anche le eccellenti individualità dell’organico a disposizione del capitano e allenatore Marcello Griffini.

Il primo incontro di doppio ha visto opposti il portacolori della Vittorino, Carlo Emanuele Marsilio (2.5) e il reggiano Ferrari: vittoria in due set per l’esperto tennista biancorosso che ha chiuso il conto 6-4, 6-2. Il punto del momentaneo 2-0 è stato firmato da Alvaro Bueno (2.5), capace di liquidare Gibertini con un doppio 6-1.

Decisamente più equilibrata, ma anche più interessante e combattuta, la terza partita di singolo disputata da Mirko Frà (3.1) contro Nicco: è stato proprio il giocatore reggiano a partire molto forte e a strappare il set al piacentino con un netto 6-1, un punteggio che sembrava far presagire il predominio di Nicco, che dopo aver subito il ritorno del piacentino nella seconda partita (7-6), si è arreso definitivamente alla terza vinta da Frà per 6-1.

Il punto della Vittoria, proprio come avvenuto la scorsa settimana contro il Cere Reggio Emilia, è stato firmato dal Presidente-giocatore Gianluigi Tedesco, vittorioso in tre set contro Forti: allungo iniziale del giocatore reggiano che chiude 6-4 il primo set e grande rimonta di Tedesco che archivia la pratica con un doppio 6-1. Senza storia, per la netta superiorità tecnica dei giocatori biancorossi, anche gli incontri di doppio: nel primo ottima prova di Alvaro Bueno e Michele Pontoglio (3.2) che superano Nicco-Ferrari 6-4, 62, mentre nel secondo Marsilio Frà si sono imposti in due set a GIbertini-Forti con un doppio 6-2.

La classifica vede attualmente appaiate in vetta Vittorino e Sporting Club Parma con cinque punti, seguite da Tc Salsomaggiore con quattro, Cere Reggio Emilia a quota due e CT Tricolore fermo a zero punti.

Domenica prossima la squadra biancorossa dovrà vedersela sui campi di casa con il TC Salsomaggiore.