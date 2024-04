Basket A2, sul parquet di Cremona ultimo match della fase a orologio per l’Assigeco

I playoff sono già in cassaforte, ma in casa Assigeco Basket Piacenza c’è la volontà di chiudere in bellezza la fase a orologio di Serie A2 (fin qui “super”, con 6 vittorie in 9 incontri) e provare a strappare il settimo posto del girone rosso che vorrebbe dire incrocio con Cantù seconda. Domenica 21 aprile alle 18.00 in casa di Cremona, i biancorossoblu disputeranno il loro ultimo incontro prima della post-season vera e propria, raggiunta matematicamente per la terza volta negli ultimi tre anni.

Sul parquet della città del Torrazzo, la squadra di coach Salieri sfiderà la Ferraroni JuVi Cremona, sesta nel girone verde a pari con Treviglio, battuta dai piacentini al PalaBancaSport festeggiando il traguardo.

Piacenza (attualmente ottava a quota 30 punti nel girone rosso) agguanterebbe la settima posizione in griglia in caso di vittoria e contemporanea sconfitta di Cividale (32 punti) sul campo di Vigevano. In questo caso, l’Assigeco sfiderebbe nei quarti di finale play off Cantù (seconda del girone verde), mentre se mantenesse l’ottava posizione l’avversaria sarebbe la corazzata Trapani, “regina” dell’altro raggruppamento.