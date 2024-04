Gas Sales ko, Lube vince al tie-break. E anche il treno per l’Europa è andato

Ora il sipario è calato del tutto. Si chiude qui la stagione della Gas Sales, Civitanova vince 3-2 la semifinale playoff quinto posto e vola alla finalissima dove troverà Verona. Non arriva dunque nemmeno la consolazione di un posto in Challenge Cup per il gruppo di Anastasi che lotta, ma non basta. Dopo un primo set sconcertante i biancorossi giocano alla pari grazie a un ottimo Leal autore di 24 punti, ma ancora una volta vengono eliminati davanti al pubblico del PalabancaSport. Gioca lo stesso sestetto titolare di mercoledì scorso, Gas Sales in campo con Brizard in regia e Romanò in diagonale, Simon e Ricci sono i centrali con Recine e Lucarelli alla banda, il libero è Scanferla. La Lube comincia a martellare portandosi avanti (6-11): sbaglia troppo Lucarelli che lascia il posto a Leal, i biancorossi recuperano tre lunghezze e Civitanova deve chiamare time out. Mani-fuori di Brizard e Gas Sales a un solo punto, ma i marchigiani riallungano in maniera decisiva sfruttando il muro (16-21). La Lube spinge con Yant, poi Romanò attacca fuori e il primo set si chiude 18-25. Si riparte e scatta l’orgoglio Bluenergy, bene Leal e Lucarelli che trascinano la squadra fino al 12-12, va in battuta Brizard che pesca l’ace del sorpasso poi il muro a due Leal-Simon trova il break 19-17. Entra Andringa che si fa murare ed è di nuovo parità, si va ai vantaggi dopo due match point non sfruttati da Piacenza: muro di Lagumdzija seguito da una difesa fortunata di Yant che coglie l’incrocio delle righe e la Lube è sul 2-0. I ragazzi di Anastasi sono a un passo dal baratro, il piglio è diverso nel terzo set con la Lube un po’ distratta. 7-3 per la Gas Sales che sembra finalmente carburare con tutti i suoi attaccanti, ace di Gironi per il 16-12. Civitanova però è sempre lì , approfitta di un paio di palloni sbagliati soprattutto da Gironi e si porta sul 18-18, poi va avanti con Yant. Ma Leal è incontenibile, praticamente da solo conduce una rimonta che termina 25-21. Nel quarto set fuori Gironi per Romanò, Gas Sales avanti 9-6 con due colpi consecutivi di Lucarelli, ora è la Lube a essere in difficoltà a muro e in seconda linea. 20-13 per Piacenza che però si rilassa e permette il ritorno dei marchigiani, triplo ace di Bottolo e sono ancora vantaggi: muro di Ricci e attacco in diagonale di Lucarelli, è tie break. La Lube scava un primo piccolo solco (3-5) con Lagumdzija e i biancorossi devono ancora inseguire aggrappandosi a Leal, ma si va al cambio campo sul 5-8. Mani-fuori di Lucarelli e 11-12, sbagliano poi lo stesso brasiliano e Leal, il punto finale è di Lagumdzija.