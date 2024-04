Scherma Pettorelli, eccezionale bronzo di Franchi negli allievi di spada

Uno splendido terzo posto che vale il bronzo in una gara nazionale. È quello conquistato dallo spadista Edoardo Franchi alla penultima prova del campionato italiano under 14 che si è svolta a Vercelli. E in pedana va registrato anche il notevole 14° posto di Alexis Trivini Bellini.

i risultati del circolo pettorelli

Una domenica da incorniciare per il Pettorelli quella appena trascorsa. Franchi (allievi) ha sfiorato la finale perdendo la semifinale per una sola stoccata (15-14) in una gara che visto partecipare ben 216 atleti da tutta Italia. Superato il girone con 5 vittorie e una sconfitta, l’atleta biancorosso si è poi aggiudicato tre assalti diretti che lo hanno portato alla semifinale. Trivini Bellini (giovanissimi) ha invece ottenuto il piazzamento lusinghiero nella prova che ha portato in pedana ben 161 ragazzi.

“Sono molto soddisfatto per Franchi – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, in ritiro con la nazionale a Formia – con una bella prova e un podio non facile in una gara nazionale. Edoardo ha dimostrato ancora il suo talento e il potenziale che ha. Importante, poi, anche la prova di Alexis che conferma la crescita dovuta a tanto allenamento e passione. Un buon viatico per il Pettorelli che affronterà a maggio la finale dei campionati a Riccione”.

Beppe Monticelli, che ha seguito a bordo pedana gli atleti del Pettorelli con Albert Tena e Milly Polidoro, ha sottolineato “che la prova era impegnativa con alta partecipazione elevata. I ragazzi hanno sentito una pressione notevole. La reazione è stata molto positiva, soprattutto per Franchi e Trivini Bellini. Negli allievi il livello tecnico era elevatissimo. Franchi ha raggiunto un traguardo importante, con una maturazione che si è resa visibile negli ultimi anni e che ci fa sperare in una crescita ulteriore. Importante il lavoro condiviso tra tutti gli istruttori. Merito di una organizzazione innovativa di Tena. Un grazie va ai genitori degli altri atleti, che si sono fermati fino alla fine a incitare chi è andato avanti, creando così uno splendido spirito di gruppo”.

Nutrita la pattuglia di spadisti biancorossi: nella categoria maschietti-bambine hanno tirato Gabriele Mega, Arianna Nicolini e Laura Tassi. Spada femminile assente nelle giovanissime, categoria nella quale invece, insieme con Trivini Bellini, hanno gareggiato Gabriele Guglielmetti e Gabriele Beveroni. Presenza solo femminile nella categoria ragazze con Linda Bertuzzi, Benedetta Danese e Flavia Gandelli. Oltre a Franchi, negli allievi è sceso in pedana anche Leonardo Zilocchi (nessuna allieva).